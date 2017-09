Orientering: Skuffet Lundanes beste norske 

sport

Matthias Kyburz (Sveits) vant på hjemmebane. Han var halvannet minutt foran nordmannen i mål.

- Det er et bra løp, og kroppen fungerer greit i høyden. Men jeg gjør et par postbommer. I tillegg har jeg to veivalg som gjør at jeg ikke vinner i dag. Når utgangspunktet i verdenscupen sammenlagt var at jeg måtte gå til topps i dag, er jeg selvfølgelig veldig skuffet, sa Olav Lundanes.

Magne Dæhli ble nummer tre, langt bak de to beste.

I kvinneklassen ble det også sveitsiske seier. Elene Roos vant klart foran lagvenninnen Sabine Hauswirth.

Beste norske var Marianne Andersen på femteplass.

