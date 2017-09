29 skadd i tribuneulykke i Frankrike

sport

Det opplyser franske nødtjenester til nyhetsbyrået AFP. Det er ikke oppgitt hva slags skader det dreier seg om.

Ulykken skjedde et kvarter ut i Ligue 1-kampen mellom Amiens og Lille. Fode Ballo-Tourés løp bort til fansen for å feire sin scoring, og det førte til at mange stormet fram mot gjerdet, som ikke tålte presset.

Jubelen ble til forferdelse da gjerdet brøt sammen under vekten av supporterne. Et stort antall tilskuere falt halvannen meter ned fra tribunen og inn på indre bane, der noen av dem fikk andre tilskuere oppå seg.

Førstehjelpere kom raskt til stedet for å behandle skadene.

Begge lag ble tatt av banen og sendt i garderoben. Det ble senere bestemt at kampen ikke skulle gjenopptas.

Stade de la Licorne er den minste i fransk 1. divisjon, med plass til 12.000 tilskuere. Den er i øyeblikket under ombygging, og en tribune er stengt i byggeperioden. Det er kompensert med midlertidige tilskuerplasser.

