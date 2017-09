Carlsen tilbake på seierssporet

sport

Etter lørdagens seier trenger den norske verdenseneren kun remis mot Hikaru Nakamura i siste runde søndag.

– Det var en veldig viktig seier. Jeg ville vært fornøyd med remis, men jeg ville veldig gjerne vinne. Jeg skjønte at jeg trengte dette ekstra halvpoenget siden jeg ikke greide å vinne i går. Det var et veldig tøft parti og jeg var veldig nervøs, men jeg er veldig glad for å vinne til slutt, sa Carlsen til Matt & Patt.

Carlsens sjakkompis Jon Ludvig Hammer meldte på Twitter at han trodde Fabiano Caruana hadde satt ut kompisen med et aggressivt 15. trekk, men Carlsen kom tilbake og sikret seieren likevel.

Carlsen har tatt sju av åtte poeng under turneringen og leder et halvt poeng foran søndagens motstander Nakamura, som ikke trengte lang tid på å slå Emil Sutovskij i sitt parti.

Dersom det blir norsk turneringsseier, blir det Carlsens første triumf i en turnering med klassisk betenkningstid i 2017, i det som så langt har vært et år under pari for sjakkstjernen.

