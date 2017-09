Kanes elleville september

sport

Kane scoret som vanlig ikke i august, men Spurs-spissen har vært ustoppelig etter at kalenderen begynte å vise september.

- Det finnes ingen enkle kamper, men vi fikk en god start. Jeg har trolig aldri vært i bedre form, sa Kane ifølge BBC.

Med sine to mål lørdag, spratt Kane opp i 13 mål i september. Scoringene mot Huddersfield gjorde også at den engelske landslagsspissen nå har scoret mot 25 av 26 lag han har spilt mot i Premier League. Kun Cardiff har sluppet unna. Tottenham har vunnet sine fire første bortekamper denne sesongen. Det har ikke London-laget klart siden de tok The Double i 1960/61-sesongen.

14 strake mot nykommere

Og Spurs spratt opp i 14 strake seirer mot nyopprykkede lag. Harry Kane trives mot nyopprykket motstand. 22 mål på 17 møter er hans kruttsterke fasit.

Allerede etter ni minutter dukket Kane opp. Fra spiss vinkel kunne toppscoreren ordne 1-0 med høyrefoten. Etter et nydelig angrep kunne Ben Davies doble ledelsen etter et kvarters spill.

Kane scoret sitt andre for dagen med et knallhardt skudd fra 17 meter. Først løp spissen fra to av hjemmelagets forsvarere, før han iskaldt feide inn sitt 13. mål i løpet av september.

Ni minutter før pause fikk Kane et mål korrekt annullert for offside. På overtid kjempet Moussa Sissoko inn 4-0 etter en rask kontring.

Tok ikke steget

Før matchen uttalte Huddersfield-manager David Wagner at det var første gang hans lag skulle opp mot de aller beste i Premier League.

– Det er neste steg på vår vei. Det er spennende å se om vi klarer å ta det steget, sa Wagner.

Og Huddersfield fikk bevist til fulle at PL-debutanten får litt å jobbe med utover høsten.

Faktisk var det bare for tredje gang at Huddersfield Town har tapt hjemme mot Tottenham (10-5-3). Lagene hadde ikke møttes siden 1-1 på gamle Leeds Road i 1972. Vi må enda lenger tilbake før vi finner forrige «Terriers» seier. Den kom i april 1956.

