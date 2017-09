Neymar-show i PSG-storseier

sport

Verdens dyreste fotballspiller åpnet scoringsballet med en frisparkperle etter fem minutter.

Sju minutter senere serverte han spisskollega Edinson Cavani, som la på til 2–0.

Thomas Meunier økte ledelsen til hjemmelaget på Parc des Princes, før Younousse Sankharé reduserte mot barndomsklubben.

Ny straffesituasjon

Ting har ikke gått helt på skinner mellom stjernespissene Neymar og Cavani etter den mye omtalte kampen mot Lyon for en drøy uke siden. Ifølge franske medier måtte de to skilles fra hverandre etter kampen, der Cavani misbrukte et straffespark som Neymar ønsket å ta.

Lørdag fikk PSG et nytt straffespark, og denne gangen var det Neymar som fikk prøve seg. Brasilianeren gjorde ingen feil og la på til 4–1.

Mbappé på scoringslista

Julian Draxler meldte seg på like før pause etter å ha blitt servert av vidunderbarnet Kylian Mbappé, før 18-åringen selv økte til 6–1 i annen omgang.

Bordeaux' Malcom reduserte på overtid fra straffemerket.

PSG og Bordeaux var de eneste lagene uten tap i Ligue 1 før lørdagens serierunde, men nå står kun hovedstadslaget igjen. Unai Emerys menn har sanket 22 poeng på åtte serierunder. Monaco er nærmest med 19 poeng.

(©NTB)