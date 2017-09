Udinese banket røde Sampdoria

sport

Resultatet gjør at Udinese sikret lagets annen trepoenger denne sesongen. Så langt har det kun blitt seks poeng av 21 mulige. Dermed ble lørdagens seier en etterlengtet opptur.

Sampdoria, som står med elleve poeng så langt, kom under etter 27 minutters spill på Stadion Friuli. Rodrigo de Paul sendte Udinese i føringen, og oppgaven ble enda tyngre for bortelaget fem minutter før hvilen. Da fikk Barreto sitt annet gule kort for dagen, noe som ga marsjordre.

Maxi López doblet hjemmelagets ledelse etter en drøy time, før samme mann satte inn 3-0 fem minutter før full tid. Seko Fofana fastsatte resultatet til 4-0 på tampen.

Senere lørdag vant Bologna 1-0 borte mot Genoa. Rodrigo Palacio ble matchvinner for gjestene. Bologna står nå med elleve poeng, mens Genoa er under nedrykksstreken med sine to poeng.

Serie A toppes foreløpig av Napoli. Laget har 18 poeng så langt, det samme som Juventus. "Den gamle dame" er kun bak napolitanerne på målforskjell. Juventus og Napoli spiller begge søndag, henholdsvis mot Atalanta (b) og Cagliari (h).

(©NTB)