Full Petter Solberg dominans

sport

Solberg tok seg lett til semifinale under VM-runden i rallycross i Buxtehude.

Med seirer i søndagens to kvalikrunder, vant Solberg hele kvalifiseringen med 181 poeng. Dermed tar han med seg 16 viktige poeng i VM-sammendraget hvor alt handler om å berge annenplassen bak lagkameraten Johan Kristoffersson.

Hovedutfordrer i kampen om VM-sølvet, Mattias Ekström, tok med seg 15 poeng.

Solberg kjører med spesialutstyr i Tyskland etter at han så sent som mandag ble operert for kragebeinsbrudd. Det ser ikke ut som smertene går ut over østfoldingens kjøring.

Andreas Bakkerud tok med seg 12 poeng fra innledende runder. Semifinale og finale kjøres senere søndag.

(©NTB)