Hauer på pallen igjen

Den treningsvillige 26-åringen har slitt med form og utstyr lenge, men er på full fart mot godformen knappe to måneder før vintersesongen starter.

– Jeg håper jeg kan ta med meg litt av denne følelsen til verdenscupen begynner. Jeg håper å komme tilbake på verdenscuplaget. Seieren lørdag var min aller første i kontinentalcupen. Det var en milepæl for meg, strålte Hauer overfor NTB.

– Det har vært jevn utvikling i hele sommer, og han avslutter med seier og tredjeplass i en COC-helg med mange av de beste på det nivået til stede. Det forteller at nivået til Joachim har økt betraktelig, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Hauer, som har en tredjeplass i verdenscupen som bestenotering, lå på femteplass etter 1. omgang søndag, men sikret plass på pallen med 137 meter i finaleomgangen.

– Det er veldig sjelden at deltakelsen i COC er på et så høyt nivå, så mye tyder på at han (Hauer) nå er veldig nær formen han hadde da han plasserte seg helt i toppen av verdenscupen i 2016-sesongen, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.

Suveren Bartol

Hauer har vært på pallen i tre av de fire siste rennene. Slovenske Tilen Bartol var suveren. Med 146 og 145 meter var han i egen klasse med 308 poeng.

Landsmannen Timi Zajc knep andreplassen med 289,6 poeng etter svev på 138,5 og 143 meter. Hauer hoppet 133,5 og 137 meter.

De øvrige nordmennene fikk det ikke til. Joakim Aune, som er på vei tilbake etter kneoperasjon, ble nest beste norske hopper med sin 23.-plass. 133 og 131 meter ga 241,1 poeng for trønderen.

Sekser i sammendraget

Veteranen Tom Hile hoppet seg opp fra 30.- til 25.-plass med 130,5 meter i finaleomgangen.

Øvrig norske, ikke til finaleomgangen: 40) Richard Haukedal 112,5 (127,5 meter), 45) Marius Lindvik 110 (124), 62) Kenneth Fredheim 95,6 (118).

Polske Klemens Muranka vant sommer-COC sammenlagt med 700 poeng, mens Bartol ble toer med sine 627 poeng. Hauer ble best nordmann i sammendraget med 361 poeng.

