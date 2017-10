Knepent tap for Søderlund og Saint-Étienne

sport

Søderlund, som har slitt med lite spilletid, fikk spille hele 2. omgang for bortelaget, men maktet ikke å bidra til poeng.

Troyes fikk Karim Azamoum utvist etter en drøy halvtime søndag, men likevel tok hjemmelaget ledelsen fire minutter før pause. Bryan Pelé var målscorer. Saint-Étienne været håp om en snuoperasjon åtte minutter etter hvilen, da Hernani utlignet for bortelaget. Like etter ble imidlertid Saif-Eddine Kahoui matchvinner for Troyes.

Målscorer Hernani fikk marsjordre for Saint-Étienne seks minutter før full tid.

Saint-Étienne blir stående på 14 poeng i Ligue 1 etter åtte serierunder. Troyes er tre poeng bak.

Ole Selnæs var verken på bane eller benk for bortelaget, dette grunnet sykdom. Både han og Søderlund er med i Lars Lagerbäcks ferskeste landslagstropp.

(©NTB)