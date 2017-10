Rallycross: Utslitt Solberg uten sjanse i finalen

sport

Svenske Mattias Ekström vant. Solberg kjørte som bare det stort sett hele dagen og var best helt fram til finalen, selv om han har slitt med store smerter.

Solberg vant sin semifinale og startet i finalen på Estering-banen med store forventninger. Teamet hadde gjort flere tilpasninger i bilen for at det norske rallyesset skulle prestere tross helseproblemene.

Det klarte han. Solbergs evne til å tåle smerte var helt avgjørende for den solide kjøringen.

I finalen mente motoreksperter at Solberg var utslitt fysisk. Det endte med fjerdeplass.

Sterk

I VM-sammendraget handler det om å berge annenplassen bak lagkameraten Johan Kristoffersson.

Solberg kjørte med spesialutstyr i Tyskland etter at han så sent som mandag ble operert for kragebeinsbrudd. Det ser ikke ut som smertene går ut over østfoldingens kjøring.

Andreas Bakkerud ble slått ut i semifinalen. Han snurret rundt allerede i første runde og var ute av spill på direkten.

