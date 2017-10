Rosted berget Sarpsborg-poeng i toppkampen: – Et greit resultat

sport

– Et greit resultat. Rosenborg var slitne, men vi var heller ikke på vårt beste. Vi må finne tilbake til nøyaktigheten framover, sa Rosted til Eurosport etter kampslutt.

– Det var deilig å utligne, men vi skulle hatt et mål til, la han til.

Resultatet betyr at Rosenborg (51 poeng) fortsatt topper Eliteserien klart når seks runder gjenstår. Det er ni poeng ned til tabelltoer Sarpsborg, mens treer Molde er ti bak.

– Vi evnet ikke (å vinne) i dag. Sarpsborg ville ikke (vinne). De var "kjempehappy" med ett poeng. Da var det jo greit. Vi leder med ni poeng med seks kamper igjen, og det er en grei status for oss, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Det var ikke godt nok av oss. Vi ledet 1-0, vi burde ha klart å ro det i land, sa RBK-back Birger Meling til NTB etter kampen.

Selvmål og utligning

Søndag var det Sarpsborg-spiller Sigurd Rosted som scoret kampens første mål, men i feil ende for gjestenes del. Heldigvis for landslagsstopperen ordnet han balanse i regnskapet kort tid etter.

En nedtur for trønderne var at vingen Yann-Erik de Lanlay haltet av banen med en kneskade drøyt 20 minutter ut i oppgjøret i Trondheim. Driblefanten, som har slitt med kneet tidligere, må nå gjennom en MR-undersøkelse for å avdekke hvor omfattende skaden er.

Rosenborg stilte uten både Pål André Helland (ute med skade) og Samuel Adegbenro (karantene) mot Sarpsborg. Alex Gersbach måtte derfor inn på vingen da de Lanlay ble byttet ut. Likevel jobbet trønderne seg til en scoring til slutt.

Etter 56 minutter spilte Birger Meling gjennom Gersbach på venstresiden. Sistnevnte slo hardt inn foran kassen, der Sarpsborg-stopper Rosted snublet ballen inn i egen kasse.

Preget

Ni minutter etter gjorde samme mann det godt igjen for sarpingene. Stortalentet Krépin Diatta flikket ballen inn foran mål, og der ventet en revansjesugen 23-åring. Rosted kjempet ballen inn i nettmaskene fra kort hold.

Rosenborg slo torsdag til med en sterk 3-1-seier mot Vardar i europaligaen, men var kanskje litt preget av kraftanstrengelsen i søndagens serieoppgjør på eget gress. Hjemmelaget maktet ikke å skape de helt store sjansene før hvilen.

Etter pause bølget spillet mye, men utenom scoringene forsvarte begge lag seg bra ute på Lerkendal-matta. På tampen fikk vertene frispark i god posisjon like utenfor boksen, et frispark forårsaket av nevnte Rosted, men tidligere Sarpsborg-spiller Anders Trondsen hadde ikke stilt siktet inn godt nok. Til slutt ebbet det dermed ut i ett poeng til hver.

For Rosenborg venter en vrien bortekamp mot Tromsø i neste serierunde. Deretter venter kamper mot Brann (b) og Stabæk (h). Sarpsborg skal på sin side ta imot Stabæk neste runde. Deretter venter Sogndal (b) og Sandefjord (h) for Geir Bakkes medaljejagende mannskap.

(©NTB)