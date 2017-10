Start vant første etter Pedersen-avgangen

sport

Steinar Pedersens tid i Start var over fredag. 42-åringen fikk ikke fullføre Starts jakt på opprykk til Eliteserien. Kristiansand-klubben følte han ikke var riktig mann for framtiden.

Mick Priest og Joey Hardarsson hadde ansvaret for Start i søndagens bortekamp mot Strømmen, og duoen fikk se 17 år gamle Tobias Christensen sikre tre poeng med et drømmefrispark til 2-1 etter 64 minutter.

Kristjan Floki Finnbogason stanget Start i ledelsen på bortebane etter 29 minutter, men Martin Trøen plasserte inn utligningen ikke lenge etter pause.

På opprykksplass

Start innehar den viktige annenplassen på tabellen med ti poeng opp til serieleder Bodø/Glimt og fem poeng ned til Sandnes Ulf på tredje. De to topplagene spiller sine kamper i den 26. serierunden senere søndag.

Start møter femteplasserte Ranheim i neste serierunde, i det som kan bli en veldig viktig kamp om direkte opprykk.

Nytt Elverum-tap

Mjøndalen ligger på fjerdeplass på tabellen etter sin 1-0-seier mot Jerv. Amahl Pellegrino scoret det avgjørende målet drøye ti minutter før pause.

Bunnlaget Elverum måtte se håpet om videre eksistens i 1. divisjon svinne etter å ha tapt 0-1 på bortebane mot Åsane. Kristoffer Stephensen stanget inn seiersmålet etter 55 minutter, og sørget for at vestlendingene klatret i bunnen. Sju poeng skiller ned til søndagens motstander Elverum under streken.

(©NTB)