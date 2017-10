USA nær historisk Presidents Cup-seier

sport

Med 11 poengs ledelse før søndagens avsluttende singlekamper i Jersey City trenger USA bare ett poeng til for å vinne trofeet for 10. gang. Hadde ikke Kevin Chappell og Charley Hoffman gitt fra seg en ledelse etter 14 hull og tapt for Anirban Lahiri/Kim Si-woo, ville alt allerede vært avgjort.

Jordan Spieth og Patrick Reed ristet av seg en regelkontrovers og slo Jason Day/Louis Oosthuizen i den første fourballkampen lørdag ettermiddag, mens Justin Thomas/Daniel Berger og Brooks Koepka/Dustin Johnson plukket ytterligere poeng.

Dermed var USA oppe i 14,5 poeng mot 2,5, og trengte bare en seier til for å gjøre hele singlesøndagen til en æresrunde.

Lahiri og Kim avverget det ved å vende til seier med ett hulls margin. Etter tre dager med parspill har verdenslaget vunnet to av 18 kamper, mens USA har 13 seirer. Tre kamper har endt uavgjort.

Rått parti

Annethvert år duellerer USA med Europa i Ryder Cup, men i årene mellom spiller amerikanerne mot resten av verden unntatt Europa, og da heter det Presidents Cup.

– Vi har hatt en fenomenal uke så langt, og laget vårt har spilt utrolig golf, sa Spieth etter å ha vunnet begge sine kamper lørdag sammen med Reed.

Amerikanerne ledet med 3,5 mot 1,5 etter første dag torsdag og fulgte opp med 4,5 mot 0,5 i fourballkampene fredag. I foursome tidlig lørdag ble det 3,5 mot 0,5, og ledelsen sammenlagt var på ni poeng.

Den ble økt til 11 etter ettermiddagsøkten.

Hett

Det skjedde etter hete ordvekslinger på 12. hull da Spieth ble diskvalifisert på hullet. Han plukket opp Oosthuizens missede eagleputt mens ballen fortsatt var i bevegelse.

Siden Day allerede hadde greid birdie, mente han det var like greit, men han brøt regelen om ikke å røre en ball som er i spill.

Tiger Woods, som er assistent for USAs kaptein, kastet seg inn i diskusjonen, til ingen nytte. Men tross diskvalifikasjonen ble det amerikansk seier i kampen.

Søndag er eneste spenningsmoment hvor tidlig seieren er i havn og hvem som får senke vinnerputten.

