Barcelona-spilleren Piqué åpen for å trekke seg fra det spanske landslaget 

Barcelona-spilleren sa etter søndagens kamp mot Las Palmas at han er klar for å trekke seg fra det spanske landslaget om treneren ønsker det, skriver The Guardian.

Bakgrunnen er søndagens folkeavstemning i Catalonia hvor politiet brukte vold for å hindre folk fra å stemme. Piqué ble selv fotografert da han avla sin stemme tidligere på dagen.

– Enten stemmer man ja, nei eller blankt. Men man stemmer. Under Franco kunne vi ikke forsvare våre ideer. Jeg er, og føler meg katalansk, og jeg er veldig stolt over innbyggerne og deres oppførsel. Akkurat som jeg har vært de siste sju årene, sa forsvarsspilleren i et intervju.

På en pressekonferanse søndag kveld ble foreløpige tall fra folkeavstemningen lagt fram. Med over 2 millioner stemmer har 90 prosent av befolkningen stemt ja til uavhengighet.

Piqué er i troppen når Spania møter Albania fredag og Israel neste mandag i kvalifiseringskampene til VM, men sier at han er villig til å trekke seg fra landslaget om hans engasjement for Catalonia er et problem.

– Men jeg tror jeg kan fortsette å spille for landslaget. Jeg er overbevist om at tusenvis av mennesker er uenige med det som har skjedd i dag. Men om treneren eller ledelsen rundt landslaget mener det er et problem, vil jeg trekke meg før 2018.

Barcelona vant 3–0 over Las Palmas i søndagens kamp.

