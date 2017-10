NFL: Mesterlaget i trøbbel

sport

Dermed har quarterback Tom Brady og hans lag tapte to av de tre første hjemmekampene i høst.

– Der finnes ingen garantier, og hver sesong er annerledes enn den forrige. Vi har ganske enkelt ikke vært gode nok hjemme, sier Brady.

Resten av resultatene i NFL i helgen: Miami Dolphins – New Orleans Saints 0–20 (Wembley i London), Atlanta Falcons – Buffalo Bills 17-23, Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers 9-26, Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 7-31, Dallas Cowboys – Los Angeles Rams 30-35, Houston Texans – Tennessee Titans 57-14, Minnesota Vikings – Detroit Lions 7-14, New York Jets – Jacksonville Jaguars 23–20 e.f., Arizona Cardinals – San Francisco 49ers 18–15 e.f., Los Angeles Chargers – Philadelphia Eagles 24-26, Tampa Bay Buccaneers – New York Giants 25-23, Denver Broncos – Oakland Raiders 16-10, Seattle Seahawks – Indianapolis Colts 46–18.

