Rickie Lambert legger opp

sport

Det kunngjør 35-åringen, som scoret tre mål på elleve kamper for Englands landslag, i en pressemelding.

– Jeg har hatt noen opp- og nedturer i karrieren min, men å representere klubber som Southampton og Liverpool og spille for landet mitt i VM, var større enn mine villeste drømmer, sier Lambert.

Han slo for alvor igjennom da skjøt Southampton opp fra 1. divisjon (nivå tre) til Premier League på to sesonger. Etter ytterligere to sesonger for «The Saints» ble han solgt til Liverpool sommeren 2014.

Lambert var ingen suksess i Liverpool, og han ble solgt til West Bromwich etter én sesong. Der scoret han kun ett mål på 26 kamper. Senere ble det én sesong med Cardiff, der han ikke fikk fornyet kontrakten etter forrige sesong.

(©NTB)