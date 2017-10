San Marino-sjefen: – Kvalifiseringen vår er en suksess allerede med to mål

sport

Han betegner allerede VM-kvalifiseringen som en suksess for sitt lag.

– Vi har scoret to mål i denne kvalifiseringen. Aldri før har San Marino laget to mål i samme kvalifisering for EM eller VM, sier han til NTB.

– Vi er klar over våre begrensninger, men håper framgangen fortsetter mot Norge og Tsjekkia.

Troppen hans består, med unntak av to proffer på nivå tre i Italia, av amatører med full jobb ved siden av idretten. De fleste spiller på sjette eller sjuende nivå i italiensk fotball.

Likevel har San Marino flere ganger de siste årene holdt 0-0 til omtrent 70 minutter mot flere lag av Norges klasse.

På Ullevaal var det 1-1 til 73 minutter, før Norge vant 4-1.

Drøm om seier

– Hva med Norge? Kan dere slå Norge hjemme?

– Ha ha ha, det blir veldig vanskelig, selv om vi alltid drømmer om å ta vår første seier i en kvalifiseringskamp, sier Manzaroli.

– Norge tapte 0-6 mot Tyskland, men jeg så også de kampene de spilte før det. Lars Lagerbäck har en bra generasjon med unge spillere på gang, og det gjelder nok bare å være litt tålmodig for dere i Norge. Det blir sikkert bra om noen år, sier Manzaroli før han lister opp formen til nesten hele den antatte norske startoppstillingen.

Han gir seg trolig i landslagsjobben når kontrakten løper ut i desember.

En seier på 145 kamper

San Marino har bare vunnet én landskamp på A-lagsnivå. Den kom mot Liechtenstein i 2004.

På totalt 145 kamper er det også blitt uavgjort fire ganger og 140 tap med total målscorer 23-634.

Norge har med andre ord alt å tape på Serravalle stadion.

(©NTB)