TV 2-Jesper rister på hodet av stengte treninger

sport

Landslagssjef Lars Lagerbäck velger hemmelighold selv når Norge møter et landslag som kun har vunnet én av sine 145 kamper.

– Jeg sliter med å forstå hvorfor det skal være sånn. Det er alltid slik at vi som vil se disse treningene, mener én ting, og Lagerbäck og hans team noe annet. Begrunnelsen har vært at de vil ha ro og holde deler av treningene stengt for ikke å lekke informasjon til motstanderne, sier TV 2-ekspert Mathisen.

– Da synes jeg for det første at det er rart at de viser hele verden sine tanker om seg selv og motstanderne på pressekonferansene når troppene tas ut. Da holder de Power Point-show i egen klasse. Kvaliken er dessuten «ferdig». Jeg kan ikke helt forstå hvorfor det skal være slik, fortsetter den tidligere Start-spilleren.

Han følger norsk fotball svært tett og er denne uken på plass i San Marino for å følge A-landslaget.

– Hadde jeg vært i og rundt den norske troppen, hadde jeg tenkt at nå må vi i alle fall invitere folk inn og skape så mye entusiasme som mulig foran den neste kvaliken. Det er ingen tvil om at det norske landslaget ikke står så høyt i kurs rundt om i det ganske land, sier Mathisen.

NFF: Som på alle andre samlinger

Mandagens trening i San Marino er helt stengt for pressen. Tirsdag får man se en halvtime med oppvarming, men ingenting av hva Lagerbäck driller spillerne i. Kun onsdagens trening, dagen før kamp, er åpen.

– Mange spillere var i aksjon for klubblagene søndag. Derfor kjører vi dødballøkta i dag og ikke senere i uka. Vi trener på faste situasjoner før San Marino og Nord-Irland på samme måte som på alle andre samlinger, sa landslagets medierådgiver, Svein Graff, til NTB mandag morgen.

– Jeg kjøper ikke den begrunnelsen. Den er veldig merkelig. Jeg har til gode å se et skikkelig godt dødballtrekk etter de stengte treningene Norge har hatt. Og dersom jeg hadde sittet på tidenes oppskrift på dødballer, hadde jeg ikke brukt det mot San Marino i en ubetydelig kvalikkamp, eller treningskamp som dette egentlig vil bli. Jeg hadde spart dødballtrekket til neste gang det virkelig gjelder i en kvalifisering, sier Jesper Mathisen til NTB.

Tipper 7-0

Han påpeker at han ikke vil fremstå som sutrete.

– Jeg er innforstått med at det er slik Lagerbäck vil ha det, men Norges sluttspillhåp framover avhenger ikke av lure dødballtrekk. Kan de ikke heller si i løpet av treningene at «de neste 15 minuttene skal vi øve på dødball, da må dere ikke ta levende bilder». Det ville folk ha forholdt seg til, men å stenge treningen er litt rart.

– Hvor mye vinner Norge med mot San Marino?

– Med tanke på at de scorer tre-fire mål på innøvede dødballtrekk, så vinner de 7-0, humrer Mathisen.

(©NTB)