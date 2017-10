USA vant Presidents Cup

sport

Med 11 poengs ledelse før de 12 singlekampene søndag var spenningen borte. Eneste spørsmål var hvor tidlig vinnerpoenget ville være scoret.

Kevin Chappell spilte uavgjort mot Marc Leishman i den første kampen, og da manglet bare et halvt poeng. Det var sikret da Daniel Berger hadde tre hulls ledelse mot Kim Si-wook med tre hull igjen å spille.

Berger sikret seieren etter 17 hull og ble første amerikaner som vant sin kamp søndag. På 16. hull fikk han beskjed fra lagkaptein Steve Stricker om at han var "matchvinner".

– For en følelse! Strick kom til meg og sa at det halve poenget jeg hadde sikret var nok, men da fikk jeg enda mer lyst til å vinne, sa Berger.

Det gikk ikke like glatt for hjemmelaget som de tre første dagene. Verdenslaget vant seks av de sju første singlekampene som fikk en vinner og kom opp i et respektabelt poengtall.

Trump på plass

President Donald Trump ankom Liberty National-banen i Jersey City tre kvarter før seieren ble sikret. Han ble første sittende president som har overrakt trofeet til vinnerlaget.

Lagkampen mellom USA og resten av verden utenom Europa har navn etter USAs presidenter. De tre forrige, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, var til stede under åpningsseremonien og begynnelsen av første dag.

Phil Mickelson vant den siste kampen som ble avsluttet. Det var veteranens 100. kamp i Presidents Cup, og han fastsatte resultatet ved å slå Adam Hadwin. Likevel fikk verdenslaget 7,5 poeng mot USAs 4,5 søndag og vant singlespillet etter tap i alle fire økter med parspill.

Ønsket velkommen

Søndag protesterte mange NFL-spillere for annen helg på rad mot Donald Trumps krasse uttalelser om spillere som har gjennomført en stille protest mot rasisme og politivold under avspillingen av nasjonalsangen. Fra London i øst til San Francisco i vest gikk spillere ned på kne under "Star Spangled Banner", og trosset dermed presidenten.

Trump fryktet ingen protester på golfanlegget.

– Vi håper han kommer. Han vil bli ønsket velkommen av oss og spillerne, sa PGA-toursjefen Jay Monahan tidligere i uken.

Neste utgave av Presidents Cup avvikles i Melbourne i 2019.

