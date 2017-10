Chelsea-stjerne håper på rask retur

sport

Morata måtte forlate banen allerede i første omgang i storkampen i Premier League, og spanjolens klubb har i ettertid bekreftet at det dreier seg om en hamstringskade.

24-åringen, som har scoret sju ganger på ni kamper så langt denne sesongen, har meldt forfall til Spanias kommende VM-kvalifiseringskamper.

Det har vært spekulert i en skadepause på opp mot to måneder for Morata, men hovedpersonen er langt mer optimistisk. Tirsdag postet han et bilde av seg selv på Instagram, ledsaget av en tekst som levnet liten tvil om det.

– Jeg har ingen tid å miste! Jobber hardt med rehabiliteringen! Crystal Palace, skrev måltyven.

Chelseas neste kamp i Premier League spilles 14. oktober mot nettopp Palace.

(©NTB)