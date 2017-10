Lazio straffes for tribunerasisme

sport

Ropene var rettet mot Sassuolo-spillerne Claud Adjapong og Alfred Duncan og førte til advarsler over høyttaleranlegget under kampen hovedstadslaget vant 6-1.

I sin disiplinærrapport fant ligaen at om lag 2000 av 5499 tilskuere i Curva Nord hadde deltatt i de rasistiske ropene i kampens 31. og 77. minutt. Lazio fikk en betinget straff for tribunerasisme i byderbyet mot Roma i april, og gjentakelsen betyr stenging av tribunen i to kamper.

Det skjer i kampene mot Cagliari 22. oktober og mot Udinese 5. november.

Disiplinærkomiteen delte også ut flere bøter tirsdag. Fabio Paratici, sportsdirektør i Juventus, må betale 20.000 euro (187.000 kroner) for å ha fornærmet videodommeren under kampen mot Atalanta.

Atalanta må betale 10.000 euro fordi det ble kastet flasker mot Juventus-spillere.

(©NTB)