NFL-debutant avgjorde for Chiefs

Chiefs er dermed fortsatt ligaens eneste ubeseirede lag, nå med fire strake seirer.

Butker ble tilbudt kontrakt da kicker Cairo Santos ble skadd. Da han misset sitt første trepoengforsøk, gikk hovedtrener Andy Reid bort til ham for å sjekke hvordan det var med nervene.

– Han sa «dette går bra», og jeg fikk følelsen av at han hadde full kontroll, sa Reid.

Butker holdt ord da han sparket tre trepoengere i de to siste periodene, den siste fra 43 yards i sluttsekundene.

– Jeg var ikke nervøs. Jeg gledet meg da jeg forsto at mitt spark ville avgjøre kampen. Jeg følte meg sikker, sa Butker.

Redskins gjorde et siste desperat forsøk med et trickspill i sekundene som sto igjen, men etter flere pasninger i laget ble ballen mistet. Chiefs-forsvarer Justin Houston plukket den opp og løp inn de seks siste poengene.

Før kampen var det et øyeblikks stillhet for ofrene for skytetragedien i Las Vegas. Som vanlig i NFL-kamper i høst var det første man talte opp, før yards og poeng, stående og sittende spillere under nasjonalsangen.

Hele Washington-laget sto arm i arm, mens Chiefs-spillerne sto oppreist, med unntak for Marcus Peters og Kenneth Acker som satt på benken.

