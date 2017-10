Spent NIF-topp tok fatt på jobben

sport

Kvalevåg ble presentert som Inge Andersens etterfølger i slutten av juni. Mandag troppet hun opp på Idrettens Hus på Ullevaal stadion, samtidig som den viktige spillemiddelsøknaden ble presentert for pressen.

– Det blir veldig spennende endelig å komme i gang. Jeg har gledet meg siden slutten av juni. Jeg har hatt fokus på Oslo Maraton og SK Vidar i mellomtiden, men jeg gleder meg til å bli kjent med organisasjonen, sette meg grundig inn i spillemiddelsøknaden og komme i gang med dialogen med Kulturdepartementet. sier Kvalevåg til NTB.

Kvalevåg, som er fra Karmøy, kommer fra jobb som daglig leder i Sportsklubben Vidar og Oslo Maraton.

– Jeg har lest meg opp ganske mye på det som har vært. Jeg er blitt kjent med noen i norsk idrett i forskjellige instanser, men i utgangspunktet har jeg hatt fokus på å fullføre Oslo Maraton, som jo også er innenfor idretten, så godt som mulig.

– Fint tidspunkt å komme inn på

– Jeg tror det er viktig å bruke tid på å bli kjent i hele Idretts-Norge og Kulturdepartementet og jobbe videre med den gode dialogen og de felles målene som norsk idrett har med departementet og staten. Det tror jeg blir veldig viktig, i tillegg til å fortsette den moderniseringen som er startet, som trengs både her, slik det gjør i resten av Norge og i organisasjonene. Det tror jeg er viktig. Jeg mener også det er viktig at vi har en god forvaltning og at vi får mest mulig aktivitet med god kvalitet ut av de midlene vi har.

Kvalevåg tar på seg en krevende jobb. Idrettsforbundet har en stund vært i hardt vær. De siste årene har det pågått en lang debatt om åpenhet i norsk idrett. Ikke lenge før hun ble presentert som ny generalsekretær ga NIF mediene innsyn i flere hundre bilag fra Sotsji-OL (2014) og ungdoms-OL (2016).

– Jeg tror det blir et fint tidspunkt å komme inn på. Blant annet det at beslutningen om åpenhet er tatt, og det var veldig viktig for meg. Det ligger til grunn, og det er gjort en veldig god jobb med spillemiddelsøknaden, slik jeg opplever det, i hele organisasjonen. Det er veldig viktig at organisasjonen står samlet. Det er mange muligheter som ligger foran oss, og med min kompetanse tror jeg nå er det riktige tidspunktet å komme inn på.

Ikke snakket med Andersen

– Jeg tenker at jeg starter på et veldig godt tidspunkt. Jeg kommer rett inn i spillemiddelsøknaden, rett inn i moderniseringen og rett inn i et OL. Jeg får med meg mye på kort tid. Det tror jeg er bra.

Kvalevåg har ikke rådført seg med sin forgjenger Inge Andersen. Den tidligere generalsekretæren ble bedt om å fratre etter 13 år i stillingen.

– Nei, jeg har ikke snakket med min forgjenger. Jeg har kun hilst på ham og møtt ham egentlig ved en tilfeldighet, og det var veldig hyggelig.

– Har du tenkt noe på hvordan du løser oppgavene sammenlignet med ham?

– Nei, jeg har tenkt på hvordan jeg vil gjøre det. Med den erfaringen jeg har med meg, som er noe fra idretten og frivilligheten, men mest fra næringslivet, hvordan jeg kan bruke min kompetanse best mulig sammen med den kompetansen som allerede er her.

(©NTB)