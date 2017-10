Tønnesen fra mareritt til suksess på alle fronter

sport

Lørdag vant Vezsprem sin tredje strake kamp i Champions League med 29–26 borte over Meshkov Brest (Hviterussland).

Den sto Tønnesen over fordi klubben er inne i et meget tett kampprogram.

Denne uka i fjor lå Tønnesen nemlig på sykehus med fare for å miste det ene beinet. Det gikk mot høye odds bra.

Etter skaden har vinden snudd og gjort Tønnesen til en vinner på flere fronter:

*Han ble pappa for første gang i november.

*Tok VM-sølv i januar

*Skrev lukrativ kontrakt med toppklubben Vezsprem (Ungarn) i mai.

Det var 25. september i fjor uhellet var ute. Bare en meget snarrådig klubblege i Füchse Berlin (Jürgen Bentzin) synes å ha reddet Tønnesens karriere fra å ta slutt. En 80 prosent avrevet leggmuskel i kampen mot Balingen-Weilstetten, var ille nok.

Fare for amputasjon

Men det som kom etterpå, ble langt verre.

– Et døgn etter kampen forsøkte jeg å få hull i leggen for å få bort væskeansamlingen etter skaden. Det lot seg ikke gjøre. Jeg sendte umiddelbart Kent-Robin til traumatologi-eksperter. De fjernet så en halv liter væske, sier Bentzin til NTB.

– Men i løpet av natten økte trykket veldig i leggen. Vi kaller det romsyndrom. Dermed måtte den åpnes helt. Det gjorde at de reddet den. I ytterste konsekvens kan slike situasjoner føre til amputasjon. Dersom trykket blir for høyt, vil blodkar og muskler kort og godt bli drept, sier Bentzin.

Symptomer på syndromet kan omfatte alvorlig smerte, nedsatt evne til å bevege seg og følelsesløshet eller en blek farge på den berørte kroppsdelen.

Takk

Noen dager og flere operasjoner senere var beinet reddet.

– Bentzin er virkelig en fin fyr, og jeg er veldig takknemlig for at han oppdaget skaden så tidlig, sier Tønnesen til NTB.

– Det har vært et veldig fint år, både på og utenfor banen. Vi er kommet oss godt på plass i Ungarn, og hun lille ser ut til å trives like godt som meg.

– Jeg sitter igjen med flere fine opplevelser selv om det har vært et hektisk år. Leggen fungerer som før, jeg er blitt stolt pappa og for ikke å glemme VM-sølvet i januar. Så nå er det nye utfordringer her med i nye klubben og landslaget først i oktober (Golden League i Danmark mot topp motstand) og deretter EM i januar, sier Tønnesen til NTB.

