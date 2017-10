Brøndby kneblet LSK

sport

Dermed er det helt åpent før returmøtet i mesterligaens 16-delsfinale om en uke.

– En helt OK prestasjon. Jeg mener at vi burde ha klart å utnytte rommene vi fikk på en litt bedre måte. Så hadde vi også noen sjanser vi kanskje burde ha satt i mål. Jeg burde kanskje ha satt en av sjansene, sa LSKs Guro Reiten til VG etter kampslutt.

Landslagskometen Reiten hadde flere muligheter til å få nettsus for hjemmelaget, men det ville seg ikke for spilleren med den følsomme venstrefoten. 23-åringen skled først en avslutning like utenfor etter få minutter, men etter en halvtimes spill kom hun enda nærmere. Reiten sendte ballen i tverrliggeren på frispark.

Danskenes Emilie Henriksen var nær scoring etter en corner kvarteret før slutt, men backens heading gikk over mål, naturlig nok til vertenes lettelse.

LSK jaktet seiersmålet på tampen, men oppgjøret endte målløst. Faktisk var det gjestene som kom nærmest ved innbytter Hanna Persson helt på tampen, men vertene slapp med skrekken. De gule- og svartkledde har uansett en jobb å gjøre på bortegress i Danmark neste onsdag.

Tidligere onsdag tapte Avaldsnes 0-4 hjemme mot Barcelona.

