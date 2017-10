Hoeness: – Guardiola fornøyd med vårt trenervalg

sport

Det sier Hoeness til München-avisen Abendzeitung etter at han spiste med Guardiola på en restaurant i München. Guardiola trente Bayern München før han overtok Manchester City.

– Vi møttes kun som venner, men selvsagt benyttet vi også anledningen til litt faglig diskusjon. Jeg fortalte ham også hvem vi en av de nærmeste dagene kommer til å presentere som ny trener, og han samtykket i valget, sier Hoeness til Abendzeitung.

– Pep er på et tre dagers besøk i München og har allerede vært innom Oktoberfesten. Han lovet å komme dit hver dag. Vi spiste et vidunderlig måltid sammen og gjenopptok vennskapet vårt, men mer var det ikke, la han til og stoppet dermed spekulasjoner om at han prøver å lokke Guardiola tilbake til Bayern.

Forrige uke fikk Carlo Ancelotti sparken som Bayern München-trener etter 0-3-tapet for Paris Saint-Germain i mesterligaen. I 2-2-kampen mot Hertha Berlin i helgen satt Willy Sagnol på benken som midlertidig trener.

Blant tyske medier regnes tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel som favoritt til å få jobben i München.

