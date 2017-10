Kane får kapteinsbindet for England

sport

Det skriver BBC onsdag.

– Harrys lederegenskaper er uvurderlige for oss som lag. I tillegg har han det veldig bra om dagen. Jeg har kjent ham i lang tid, og Harry blir bare bedre og bedre, sier Southgate.

– Jeg har foreløpig ikke bestemt meg for om vi skal ha en fast kaptein eller ikke. Det viktige er at vi har spillere som går foran, spillere som tør å ta lagkamerater til siden når det trengs. Det handler om lederskap over tid, legger den tidligere landslagsstopperen til.

Kane, som står med seks seriemål på sju kamper så langt denne sesongen, er naturlig nok fornøyd med sjefens avgjørelse.

– Jeg er veldig stolt over å få bære kapteinsbindet. Som liten drømmer man om å spille for landslaget, men også om å bli kaptein. Men vi har flere ledere på laget, så flere kommer til å få sjansen til å kjenne på hvordan følelsen er, sier goalgetteren.

England leder VM-kvalifiseringens gruppe F etter åtte runder. "Three Lions" har 20 poeng, fem poeng mer enn tabelltoer Slovakia. Treer Slovenia har 14 poeng.

Engelskmennene trenger dermed bare uavgjort mot Slovakia for å sikre VM-plassen.

