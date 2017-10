Lagerbäck om spansk landslagsuro: – Man må beskytte og hjelpe den aktuelle spilleren

sport

Det har skapt sterke følelser i Fotball-Spania at Pique så tydelig har signalisert at han vil gå inn for katalansk løsrivelse fra Spania. Han har også kritisert politiets aggressive framgangsmåte i forsøket på å stoppe søndagens folkeavstemning.

– Det er som alltid ed slike saker og politikk, fotballen lever jo som en del av samfunnslivet. Det er klart at det også påvirker fotballen. Jeg har egentlig ingen mening om gamle land skal forandres eller deles opp, det må jo de som bor der få avgjøre på et eller annet forhåpentlig vettig sett. Men du kan aldri lukke øynene for at det ikke vil påvirke fotballen, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Vanskelig å påvirke fansen

NTB vil vite hvordan han selv hadde håndtert en situasjon der en av hans spillere får kraftig kritikk og regelrett hetses av deler av fansen.

– Det var et bra spørsmål. Hvordan skulle man reagert da? Det er veldig vanskelig å svare på. Jeg har selv blitt buet på av fansen. Det er vanskelig å påvirke fansen, men så lenge de befinner seg under samme flagg og vil spille, mener jeg man skal forsøke å beskytte og hjelpe den aktuelle spilleren så mye som mulig, og påvirke det lille man eventuelt kan. Det ville jeg prøvd på en eller annen måte, sier den politisk interesserte landslagssjefen.

Piping i Madrid

I Spania åpnet Pique for at han kunne trekke seg for videre landslagsspill for Spania inntil videre, men landslagssjef i Spania, Julen Lopetegui gjorde det raskt klart at han ville ha med Barcelona-spilleren.

Da Spania entret Las Rozas-banen i hovedstaden Madrid, ble piping, buing og skjellsord rettet mot Pique.

Noen supportere har hengt opp plakater der det står «vekk med Pique". Lopetegui avbrøt en treningsøkt før tiden denne uken. Han hadde fått nok av fansens protester rettet mot en av de sterke Catalonia-stemmene.

Selv skal Norge ut mot lille San Marino torsdag. San Marino er en selvstendig republikk, men landet som ligger på en høyde, er omkranset av Italia. Kanskje får vi se at Catalonia en gang i framtiden stiller med eget landslag.

