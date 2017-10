Stortap for Oilers i mesterligaen

sport

Etter å ha tapt sine fire første kamper med bare ett mål gikk Norges eneste representant i mesterligaen på et firemålstap. Det finske laget utnyttet sine overtallsspill særdeles effektivt. Etter 5.23 satt den første pucken bak Jakob Opsahl med en Oilers-spiller i utvisningsboksen. Mathew Maione sto for målet.

KalPa økte til 2-0 28 sekunder senere ved Janne Tavi. Etter 9.02 ble det 3-0 da Tommi Jokinen satte et overtallsspill.

Tony Romano reduserte til 1-3 for Stavanger mot slutten av åpningsperioden.

I midtperioden fikk hjemmelaget et tidlig mål da Mikko Nuutinen økte til 4-1. Alex Lavoie sendte KalPa fire mål foran i et overtallsspill med litt over 10.30 minutter igjen av kampen. To sene mål ved Janne Tavi og Alexander Ruuttu gjorde kvelden helsvart for den regjerende norske mester.

Stavanger står med ett fattig poeng etter 3-4-tapet etter forlengning borte mot tsjekkiske Kometa Brno. Ellers har laget ettmålstap for Malmö (3-4 og 1-2) og hjemme mot Brno (1-2).

Etter onsdagens seksmålstap må Pål Gulbrandsens mannskap ta til takke med sisteplassen i gruppen. Oilers avslutter årets CHL-spill med hjemmekamp mot Kuopio-laget onsdag i neste uke.

