Tarik har havnet midt i et shoppingmekka

Selv ikke 0-6-tapet mot Chelsea legger en demper på stemningen hos den aserbajdsjanske CL-debutanten.

– Det som har overrasket meg mest er byen Baku, at den er så kul. Jeg har vært der et par ganger med landslaget, men da har vi bare vært på hotell og stadioner. De har investert mye i infrastruktur rundt om i byen. Det er flotte bygninger, veier og restauranter. Jeg bor veldig fint, i et veldig flott område med mange luksuriøse butikker. Det overrasket meg litt der, sier Tarik Elyounoussi etter en måneds tid i sitt nye fotballand.

– Og da får pengene bein å gå på?

– Ja, jeg har jo en kontrakt som jeg er fornøyd med, da, smiler østfoldingen som ikke legger skjul på at han stortrives i sin nye klubb.

Fikk lærepenge

Qarabag fikk en smakebit på hva som venter mot de aller største gutta med 0-6 mot Chelsea.

– Vi bommet litt på taktikken der. Vi la om til 3-5-2 vi også, for å kompensere for det som kom mot oss, men den formasjonen hadde vi ikke spilt tidligere. Vi hadde trent på det kun én gang, og gutta var veldig usikre på den formasjonen. Vi fikk en skikkelig lærepenge, sier landslagsveteranen.

Inntrykket ble rettet opp i 1-2-tapet mot Roma.

– Det var mye bedre mot Roma. Da spilte vi mer som vi pleier. Da var vi faktisk nær å ta med oss ett poeng. Det er absolutt en læringsgreie for Qarabag. Ikke glem at det er første gang klubbene er med i Champions League, bemerker den tidligere Olympiakos-spilleren.

– Fansen støtter oss uansett. Selv etter 0-6-tapet mot Chelsea fikk vi mange fine meldinger. «We love you, uansett». De er veldig glade for at vi representerer klubben i Champions League, sier den løpssterke og allsidige angriperen.

Språkkurs venter

Den største utfordringen hittil har vært språket.

– Nå har jeg i det minste lært meg navnene på alle spillerne. Språket er en blanding av tyrkisk og russisk. Jeg vurderer å ta noen russisktimer, for jeg synes det er spennende med språk. Treneren vår snakker lite engelsk, men det er mange internasjonale spillere, så vi har folk som oversetter for oss. Når treneren snakker, har vi tolk som oversetter til engelsk. Jeg skal se om jeg ikke skal ta til meg litt russisk, sier Elyounoussi.

Han begynner å nærme seg kampform etter en periode med lite spilletid.

– Jeg har så vidt kommet i gang. Jeg har spilt tre 90-minuttere i ligaen, og merker at det er en stund siden har spilt fulle kamper. Formen begynner å komme litt, men det tar tid å tilvenne seg laget. Jeg har fått en tierrolle i ligaen, hvor vi spiller 4-2-2-1-1. Jeg er bak spissen og løper mye opp og ned. Jeg trives veldig bra i den formasjonen, men vi har ikke spilt slik i Champions League. Vi gjør det kanskje i neste kamp mot Atlético, sier Elyounoussi.

Først skal San Marino og Nord-Irland løpes i senk av veteranen som står med ni mål på 44 kamper for Norge.

