Kane ansatte egen kokk

24-åringen har glitret og pøst inn mål de siste sesongene, men nå er han skarpere enn noen gang. I september scoret han elleve mål i Premier League og mesterligaen til sammen.

Kane mener ansettelsen av en personlig kokk har utgjort en forskjell.

– Jeg har endret på en god del ting når det gjelder ernæring det siste året. Det gikk opp for meg at fotballkarrieren er ganske kort, så hver dag teller. Derfor har jeg ansatt en kokk i mitt eget hjem, slik at jeg kan få best mulig kost, sier Englands stjernespiss.

Kane sier han ikke er glad i fisk, men kokken har klart å lokke ham til å spise mer mat fra havet. Kokken er også med på å planlegge når Kane skal ha i seg store mengder karbohydrater og proteiner.

– Det er umulig å trene så hardt som man vil når man spiller så mange kamper. Derfor er det nødvendig å finne mulige gevinster overalt, sier Tottenham-spilleren og viser til restitusjon, søvn og riktig kosthold.

– Det vil forhåpentligvis hjelpe meg med å holde meg frisk hele året.

Kane er for tiden opptatt med landslagsspill for England. Torsdag er Slovenia motstander på Wembley i VM-kvalifiseringen. Engelskmennene kan bli klar for neste års sluttspill med uavgjort i den kampen.

