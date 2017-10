Landslagssjefen: – Blackhawks har sikkert en plan med Martinsen

sport

Martinsen ble onsdag klar for Blackhawks. 27-åringen ble satt på overgangslisten til Montreal Canadiens, men ingen hentet ham innen fristen på 24 timer. Martinsen hadde forberedt seg på en sesong på farmerlaget da Chicago Blackhawks plutselig byttet til seg nordmannen.

– Det er en tøff situasjon å være i. Han hadde akkurat installert seg i et hus i Montreal, og nå skal han bo i Chicago. Jeg håper farmerlaget til Chicago er i Chicago, og ikke flere timers flytur unna slik det er i enkelte NHL-klubber. Jeg tenker på familien hans, han har jo barn og samboer der som er med på denne turen, sier Thoresen til NTB.

Landslagssjefen kan puste lettet ut på Martinsen-familiens vegne. Blackhawks' farmerlag i AHL, Rockford Icehogs, er kun halvannen times kjøring med bil fra Chicago.

Ny mulighet

Thoresen sier Martinsen kan se på overgangen som en ny mulighet i en ny klubb. Han tror ikke Blackhawks hadde hentet nordmannen uten å ha en plan for ham.

– Det får tiden vise. Han får sikkert sjansen på Chicago Blackhawks' NHL-lag. Sånn sett er det en ny mulighet i en ny klubb. Han er en fysisk stor spiller som er god på skøyter og har ferdigheter. Det er vel først og fremst styrke og fysikk som de vil ha inn i laget, sier Thoresen.

Martinsen står med 119 kamper i NHL og er bokført med 18 målpoeng. Han debuterte i 2015 for Colorado Avalanche. I mars ble han plukket opp av Montreal Canadiens før sluttspillet.

Må vente

Chicago Blackhawks åpner årets sesong mot regjerende mester Pittsburgh Penguins natt til fredag, men det kan ta en stund før Martinsen får sin debut. Klubben må først fikse arbeidstillatelse for den tidligere tysklandsproffen.

Martinsen er én av to nordmenn i NHL. Onsdag ble det kjent at Mats Zuccarello er gjort til assisterende kaptein for New York Rangers. Thoresen sier han godt forstår klubbens valg av «Zucca» som visekaptein – en rolle han også har hatt på det norske landslaget.

– Han er veldig flink til å engasjere seg i laget, ta ansvar og har en fin dialog med alle spillerne. Det må være en stor ære for han, og det er noe norsk hockey kan være stolte av, sier Thoresen.

