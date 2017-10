Ny 0-0 kamp for U21-landslaget

sport

For annen kamp på rad endte det 0-0 og målløst for Norges del. Med det ene poenget står Norge med to poeng etter at fire kamper er unnagjort. Irland fører an med 7 poeng.

Det åpnet dramatisk for det norske U21-laget da Mathias Normann måtte bæres av banen etter bare sju minutters spill. Han fikk en knallhard takling av iren Reece Grego-Cox og ble liggende og vri seg i smerter. Det var venstrefoten det gikk utover for 21-åringen.

Normann spiller for Molde, men er på utlån fra Premier League-klubben Brighton.

Norge kom skjevt ut i sin EM-kvalifisering. Etter å ha slått Kosovo 5-0 på Marienlyst ble kampen endret til 0-3 ettersom Kristoffer Ajer ikke var spilleberettiget.

I bortekampen ble det et 2-3-tap for Kosovo før man klarte 0-0 borte mot Israel.

Det ble en sjansefattig 1. omgang. Hereenveen-spilleren Morten Thorsby var nærmest, men skuddet hans ble stoppet av den irske målvakten.

Hjemmelaget hadde ikke en eneste avslutning på mål de første 45 minutter. Det var først det siste kvarteret at Sondre Rossbach virkelig ble satt på prøve, men Odd-målvakten holdt unna.

Ti minutter før slutt reddet Rossbach med en flott beinparade da irene nærmest sto i kø for å score.

Tirsdag tar Leif Gunnar Smeruds mannskap imot Tyskland i Marienlyst.

