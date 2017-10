«Moi»: – Håper jeg overrasket Lagerbäck på en positiv måte

sport

Torsdag prikket 23-åringen inn to av sine tre mål på frispark. Hans siste scoring kom etter en heading. Landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmet dagen derpå at han ble overrasket over at «Moi» var så ivrig på å teste frisparkfoten.

Den tidligere Sarpsborg- og Molde-profilen var ikke førstevalget, men han tok svært godt vare på sjansene han «rappet» til seg.

– Jeg håper jeg overrasket ham (Lagerbäck) på en positiv måte. Uten at jeg skal kreve noe som helst, står jeg forhåpentligvis nå lenger fram i køen, sier Elyounoussi til NTB.

Han har ikke noe å frykte. Landslagssjefen setter pris på spillere som tar initiativ.

– Om han gjør det til en vane, kan vi kalle det en X-faktor. Vi vurderer definitivt frisparkrekkefølgen. Vi forsøker å trene på det for å se hvem som er best, sa Lagerbäck etter spørsmål fra NTB fredag.

Kombi

Elyounoussi skrudde sitt første frispark inn til 4-0 via stolpen like før pause. Få minutter ut i annen omgang noterte han seg for nok et dødballmål. Denne gangen sendte han ballen under en hoppende San Marino-mur.

– Jeg hadde en god følelse i går (torsdag). Det er en posisjon jeg har øvd og terpet på under trening, så jeg følte for å prøve meg. Den satt godt, sier «Moi».

Basel-spilleren forklarer at han har hentet frisparkinspirasjon fra Chelsea-stopperen David Luiz og Real Madrids superstjerne Cristiano Ronaldo. Han er fornøyd med kombinasjonen.

– Jeg skal ærlig innrømme at ballen fløy høyt over mål helt i starten, men jeg har klart å terpe den inn og fått den til å sitte. Det er noe jeg vil fortsette å gjøre.

Repertoar

I den overlegne 8-0-seieren mot miniputten San Marino viste Elyounoussi også målteft med hodet. Han føler mange undervurderer egenskapene han har i luften.

– Jeg har scoret en del mål på hodet tidligere, men det er ingen tvil om at jeg har trent inn repertoaret mitt. Jeg er ikke kjent for å score mange mål på frispark, men jeg viser nå at det også er noe jeg kan gjøre. Det er en del av spillet å være god på flere områder.

Sveits-proffen ble torsdag byttet ut med fetteren Tarik Elyounoussi da det var 20 minutter igjen. Han gikk av banen etter en smell i leggen. Alt tyder på at «Moi» blir klar til søndagens hjemmemøte med Nord-Irland på Ullevaal stadion. Det er den siste kampen i VM-kvalifiseringen.

– Jeg fikk et spark da en av deres spillere kom på etterskudd. Med litt is tror jeg det går i orden til søndag, sa Elyounoussi til NTB like etter kampslutt i San Marino.

