Island nærmer seg VM etter maktdemonstrasjon

sport

Samtidig klarte Kroatia bare 1-1 hjemme mot Finland. Dermed topper islendingene den europeiske VM-kvalifiseringens gruppe I med sine 19 poeng, to poeng foran Kroatia. Tabelltreer Ukraina står i likhet med Kroatia med 17 poeng etter 2-0 borte mot Kosovo, mens Tyrkia på 4. står med 14.

Tidligere Viking-spiller Jón Dadi Bödvarsson vartet opp med målgivende pasning på både 1-0 og 2-0 til bortelaget fredag. Jóhann Berg Gudmundsson sendte Island opp i føringen etter 32 minutters spill, før tidligere Viking- og Bodø/Glimt-spiller Birkir Bjarnason, nå i Aston Villa, doblet ledelsen etter fint kombinasjonsspill seks minutter før pause. Bjarnason satte ballen på flott vis opp i nettaket.

Tøff bortekamp

Fem minutter ut i 2. omgang ble hjemmefansen i Tyrkia stilnet nok en gang. Aron Gunnarsson fant Kári Árnason inne i boksen, og fra kloss hold gjorde sistnevnte ingen feil. 3-0, og vertenes supportere kunne knapt tro det de så.

Tyrkerne maktet ikke å mobilisere til en sluttspurt, og Island kunne juble for tre verdifulle poeng etter en svært imponerende seier. Nå kan islendingene sikre en historisk VM-billett hjemme mot Kosovo mandag. Kroatia har en tøff bortekamp mot Ukraina. Kroatene har tre plussmål mer enn islendingene så langt, noe som også kan bli avgjørende.

Imponerte i fjor

Island har en kjempemulighet til å avgjøre selv. Skulle laget bli nummer to i gruppen, må de satse på veien via omspill for å nå VM-sluttspillet i Russland neste år. I EM i fjor sjarmerte spillerne fra sagaøya europeiske fotballfans med sin oppofrende spillestil. Da gikk Island helt til kvartfinalen før det ble exit.

For Tyrkia er VM-drømmen nå knust. Mandagens bortekamp mot Finland blir verdiløs. Tyrkerne kan maksimalt ende opp med 17 poeng, noe som betyr at verken første- eller annenplassen i gruppen er oppnåelig. Ukraina kan derimot fortsatt nå VM-sluttspillet. En seier mot Kroatia vil gi ukrainerne kan gi direkte VM-billett hvis Kosovo stikker kjepper i hjulene for Island.

(©NTB)