Kampfiksingsdømt ikke suspendert av NFF

For en knapp måned siden besluttet norsk Høyesterett at fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala må sone ti måneder i fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri. Stridens kjerne i saken har vært to fotballkamper fra 2012, som påtalemyndigheten mener ble fikset.

Siden Høyesterett kom med sin dom har Shipshani spilt to kamper for 3. divisjonsklubben Østsiden. Han kunne spilt tre, men ble utvist i kamp nummer to, som gjorde at han måtte stå over kampen forrige helg. Lørdag skal Østsiden igjen i aksjon i 3. divisjon.

Seksjonsleder i juridisk avdeling i Norges Fotballforbund, Espen Auberg, bekrefter til NTB at de har startet en prosess for å vurdere dommen, og at en avgjørelse vil komme om to til tre uker. De har ikke suspendert spilleren i mellomtiden.

Vil ikke forhaste seg

– Vi tok tidlig en beslutning om å ikke forfølge saken idrettsrettslig før den var ferdigbehandlet i det sivile rettsapparatet, men vi har tatt opp prosessen etter at dommen ble kjent, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Østsiden spiller sin siste seriekamp for sesongen lørdag 21. oktober, men NFF vil ikke forhaste sin beslutning, selv om den kan komme etter sesongslutt.

– Dette er en sak som har pågått i flere år. Det er ikke så lenge siden saken var ferdigbehandlet i Høyesterett, og vi vil ta oss den tiden som er nødvendig for å behandle saken ordentlig, sier Fisketjønn.

Får støtte fra klubben

Fredrikstad-klubben Østsiden hentet Shipshani til klubben fra Oslo-klubben Rilindja før høstsesongen, og spissen har levert scoringer på løpende bånd siden han signerte. De har ikke betenkeligheter med å bruke 29-åringen etter at dommen fra Høyesterett ble rettskraftig.

– Nei, vi har ikke det. Vi er av den oppfatning av at han allerede har fått sin straff fotballmessig da han var suspendert i lang tid da saken først ble kjent. Han har lidd nok fotballmessig, i tillegg til at han også har lidd privat. Han gjorde en dum ting som ung gutt, og vi visste at denne saken ville komme opp rundt disse tider da vi signerte ham. Han vil sone sin dom en gang etter sesongslutt og vil være klar for nye muligheter til neste sesong, enten det blir her i Østsiden eller et annet sted, sier fotballeder i Østsiden, Espen Nilsen, til NTB.

