NHL: Pangstart for Martinsens nye klubb

Selv om Martinsen ble klar for Blackhawks onsdag vil det drøye litt før han får sin debut for klubben. Nordmannens nye arbeidsgiver må først fikse arbeidstillatelse for den tidligere Montreal Canadiens-spilleren.

Men Blackhawks fikk en pangstart på årets NHL-sesong uten nordmannens tjenester. Mot Pittsburgh Penguins vant Chicago-klubben hele 10-1.

Kampen virket avgjort allerede etter første periode. Da ledet Chicago Blackhawks 5-0. De to siste periodene endte 3-1 og 2-0.

Brandon Saad scoret tre av målene i sin første kamp for klubben etter returen fra Columbus Blue Jackets.

– Det virket på en måte som det ikke var en virkelig kamp. Det var morsomt å være en del av, sa Blackhawks Patrick Kane, som fikk med seg ett mål og tre assist i kampen.

Dette var første gang siden 1988 at Chicago scoret ti mål i en og samme kamp. Den gang var det Winnipeg Jets som fikk unngjelde (10-1).

For Pittsburgh var dette sesongens andre kamp. I sin sesongåpning ble det 4-5-tap mot St. Lois onsdag.

