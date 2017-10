VM i tynn tråd for Argentina etter uavgjort mot Peru

sport

Argentina, som var VM-finalist i 2014, har skuffet i kvalifiseringen, og utgangspunktet ble ikke bedre av to uavgjorte kamper i forrige landslagspause.

Men torsdag klarte altså ikke Lionel Messi og hans lagkamerater å slå Peru på hjemmebane. En seier ville ha betydd at Peru ble passert med tre poeng. Uavgjortresultatet betyr at Argentina nå er utenfor VM-plass.

Storfavoritt Argentina preget det meste av kampen natt til fredag, men Peru-målvakt Pedro Galesse holdt unna. På overtid kunne det gått virkelig ille for Argentina da Peru fikk sitt første skudd på mål. Et frispark fra angriper Pablo Guerrero ble reddet med nød og neppe av Sergio Romero i Argentina-buret.

Argentina har bare scoret 16 mål på 17 kvalifiseringskamper, noe som er godt under halvparten av Brasils 38 og ti færre enn peruanerne.

Peru ligger nå på 5.-plass og Argentina på 6.-plass. 5.-plassen skal spille play off mot vinneren av Oseania-kvalifiseringen.

For Peru betyr dette at håpet om VM-sluttspill fortsatt lever for første gang siden 1982.

(©NTB)