Zuccarello tapte serieåpningen

Rangers dominerte skuddstatistikken 39-26, men gjestene var langt mer effektive foran mål.

– Jeg synes at vi er det bedre laget, men de setter sjansene sine, sier Zuccarello.

Rangers fikk en marerittstart på kampen og allerede etter 10 minutter sto det 2–0 til bortelaget. Men New York tok godt vare på to overtallsmuligheter og scoret to mål før slutten av første periode. Zuccarello hadde målgivende pasning på utligningen.

Men Tyson Barrie ga bortelaget en ny ledelse med et kjempeskudd i andre periode. Rangers kom aldri tilbake etter det og i kampens siste minutt fastsatte Gabriel Landeskog sluttresultatet til 4–2.

-Det er surt å tape første hjemmekampen. Men nå er den over så nå får vi bare fokusere på neste, sier Zuccarello.

Visekaptein

Tidligere denne uken ble Zuccarello utnevnt til en av lagets visekapteiner. Nå får han en større rolle i et lag som har mange unge spillere, deriblant Zuccarellos rekkekamerat Filip Chytil som fylte 18 år for akkurat en måned siden.

– Det er klart at de som ikke har spilt før og de som er litt yngre, alltid er litt nervøse og sånn. Vi får bare prøve så godt vi kan, vi som har vært her en stund, å hjelpe til, sier 30-åringen.

Det er gått nesten sju år siden Mats Zuccarello debuterte i NHL, og selv med et lite opphold i russisk ishockey har det blitt nesten 400 NHL-kamper på nordmannen. Han snakker av erfaring når han sier at debutantene ikke må legge for mye press på seg selv.

-Det er viktig å gå ut og ha det gøy. Ikke ta det så seriøst. Bare å ha det gøy. Det er det viktigste, sier Zuccarello.

Målgivende

Mats Zuccarello har blitt Rangers beste poengplukker i tre av de fire siste sesongene. I nattens kamp plukket han opp en målgivende pasning på Rangers sitt andre mål. Det var andre året på rad at han gjør poeng i sesongåpningen, noe som ikke har vært en vane.

– Jeg har vel, kanskje bortsett fra i fjor, vært treg til å starte. Jeg har alltid vært det. Men jeg håper i år at jeg har fått hvilt godt og er i form så jeg kan få en bra start på sesongen, sier Zuccarello.

New York Rangers spiller sin neste kamp natt til søndag på bortebane mot Toronto Maple Leafs.

(©NTB)