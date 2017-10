Berget drømmer om en ny England-sjanse: – Championship hadde passet meg bra

sport

De siste årene har Berget blomstret som en anvendelig spiller offensivt i Malmö. Med den svenske klubben har han både vunnet seriegull og spilt mesterligafotball.

I år står han med åtte seriemål. MFF er kun noen få poeng unna å sikre seg nok en ligatittel. Det kan bli det siste Berget gjør for de lyseblå.

– Jeg har lyst til å prøve meg på et enda høyere nivå. Er jeg bosmanspiller etter sesongen, får jeg se hva slags tilbud som dukker opp. Det kan hende at det blir skifte av beite, sier Berget til NTB.

– Har du fått signaler om noe?

– Det er litt interesse, men det har ikke vært de kjempetilbudene man drømmer om. Jeg får håpe det kommer noe spennende.

Italia og England

Berget har prøvd seg i både Italia og England, men uten suksess. Som 17-åring havnet han i Udinese, der han aldri fikk spille på førstelaget. Leieperioder i Lyn og Strømsgodset fulgt av en overgang til Molde fikk karrieren på spor igjen, og i 2014 kom Premier League-sjansen.

Han fikk nesten ikke spille i Cardiff (under Ole Gunnar Solskjær), og det ble lite spill også da han ble lånt ut til Celtic (under Ronny Deila).

– Det er forskjell på hva som er realistisk og hva man drømmer om. Som nordmann synes man så klart at Premier League er veldig kult, men nå er nok det mer en drøm enn neste stoppested, sier Berget.

– Championship (nivå to) tror jeg hadde passet meg og min spillestil bra. Det tror jeg er et nivå jeg kan vise meg fram på.

Vil være spiss

Berget har helst lyst til å spille spiss. I Malmö blir han ofte plassert på kanten. Nylig sa han i et intervju at han «ikke vil signere for tre nye år for å være vingback».

– Jeg har hatt mange fine år i Malmö, der jeg føler jeg har gjort mye bra. Spilt litt både her og der, men sånn er det. Det var ikke et ultimatum fra meg om at jeg går hvis jeg ikke spiller spiss, men det har litt å si hvor man blir brukt, forklarer Berget.

Torsdag var han i Norges planlagte startoppstilling mot San Marino, men måtte gi seg på grunn av ryggproblemer under oppvarmingen.

– Ryggen er fortsatt litt stiv, men den er mye bedre. Jeg håper og tror at det skal gå seg til innen søndag, forteller Berget til NTB.

Påfyll

Norge vant til slutt 8-0. Selv om det var en seier mot en miniputt, mener Berget det var en viktig opptur etter 0-6-smellen i Tyskland.

– Klart det var godt. Det var en kamp vi skulle vinne, men vi gjorde det på en veldig god måte. Det var godt å se at vi fortsatte å male på etter en tidlig ledelse. Det er viktig for mange av de offensive spillerne å få scoringer og selvtillit foran kassa.

Søndag tar Norge imot Nord-Irland til den siste kampen i VM-kvalifiseringen.

– Jeg tviler på at vi vinner 8-0 mot Nord-Irland for å si det sånn. De er gode på det de er gode på. Innstillingen deres er noe vi kan lære mye av. Bakover slipper de nesten ikke inn mål. Det er kun Tyskland som har scoret på dem i denne kvaliken, og det er sterkt, avslutter Berget.

