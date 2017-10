Lagerbäck ikke bekymret for treningsfravær

sport

Jo Inge Berget og Rune Almenning Jarstein uteble fra Norges siste trening lørdag før VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland på Ullevaal søndag.

Jo Inge Berget skulle egentlig starte mot San Marino torsdag, men måtte kaste inn håndkleet under oppvarmingen på grunn av en trøblete rygg.

– Jo Inge har trent alternativt på hotellet. Rune var sliten, så han gjorde litt alternativ trening også. Rune er ikke noe spørsmålstegn. Jo Inge vet vi ikke med. Vi må se i kveld eller i morgen om han er klar, sa Lagerbäck under lørdagens pressekonferanse.

Mulig revansje

Sist gang Norge spilte mot Nord-Irland tapte de norske gutta 0-2 etter at hjemmelaget tok ledelsen umiddelbart etter kampstart. Det var Lagerbäcks første kamp ved roret etter at han tok over etter Per-Mathias Høgmo.

– Det som gikk gjennom hodet mitt da Nord-Irland tok ledelsen var at sånn så det ut da Alan Shearer scoret etter 90 sekunder i min debut med Sverige. Jeg tenker at kampen mot Nord-Irland blir en interessant test. De er et bra lag, og er velorganiserte etter å ha spilt sammen i fire-fem år. Jeg ser fram til kampen, og hvordan vi kan klare det når vi møter den typen lag. Det blir en bra test, sa Lagerbäck.

– Ny start

– Det er en ny kamp. Vi skal bli kvitt San Marino-kampen så fort som mulig. Dette blir en tøff og fysisk kamp. Målet må være å få et bedre resultat enn sist vi møtte dem. Vi er energiske og ser fram til kampen, sa Håvard Nordtveit.

Norges VM-kvalifisering har lenge vært sluttkjørt. Tyskland-proffen gleder seg til å spille kamper som kan avgjøre om Norge kommer til mesterskap igjen.

– Selvfølgelig er det aldri kjekt å ikke spille kamper som ikke betyr noe på den måten ved at det står om kvalifisering. Men spillerne er alltid veldig positive uansett, og jeg føler vi har tatt nye steg på de siste samlingene og kampene, sett bort ifra Tyskland. Jeg ser fram til en ny start etter morgendagens kamp. Etter en ferie burde vi være «fit for fight» til å få Norge til et sluttspill, som vi ønsker, sa Nordtveit.

