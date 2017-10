Portugal mot Sveits til gruppefinale tirsdag

sport

Sveits fører an i VM-kvalifiseringsgruppe B med 27 poeng, mens Portugal følger med 24. Portugiserne har samtidig best målforskjell, hvilket betyr at seier i tirsdagens gruppefinale i Lisboa sender Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater til VM.

Lag nummer to må ut i omspill i november.

Fyrverkeri

To kjappe scoringer fra Sveits mot Ungarn ved Granit Xhaka og Fabian Frei etter 18 og 20 minutter roet nervene for sveitserne lørdag. Steven Zuber økte til 3–0 like før lagene gikk til pause.

Samme mann økte til 4–0 fire minutter etter hvilen. Gjestene fikk så sitt første trøstemål da Richárd Guzmics utlignet til 4–1.

Stephan Lichtsteiner gjorde 5–1 sju minutter før slutt, men ungarerne fikk ytterligere ett reduseringsmål ved Roland Ugrai like før slutt.

Ronaldo reddet laget sitt

Et Portugal uten Cristiano Ronaldo fra hadde store problemer med å komme til scoringssjanser borte mot miniputten Andorra.

Ronaldo kom først inn etter sidebytte, og det tok 18 minutter før Real Madrid-juvelen hadde ordnet 1–0. Det var hans 15. mål i VM-kvalifiseringen.

Med litt under fem minutter igjen av kampen dukket André Silva opp og fastsatte sluttresultatet til 2–0.

(©NTB)