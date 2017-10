Sparta slo Stjernen, Frisk vant over Stavanger etter straffer

sport

Det ble en jevn og tett kamp mellom forrige sesong NM-finalister Frisk og Stavanger. Ingen av lagene klarte imidlertid å score i første periode.

Perioden handlet mer slåssing enn å spille god ishockey. Dommerne delte ut hele fem to minuttere og én fem minutters utvisning til gjestene, mens hjemmelaget fikk fem utvisninger.

I midtperioden sendte Cato Cocozza Frisk i føringen med 1–0. Stavanger Oilers, som spilte sin første seriekamp etter å ha vært opptatt med mesterligaspill tidligere denne uken, ble reddet da Tony Romano utlignet med litt over åtte minutter igjen på kampuret.

Det ble ikke flere mål etter ordinær tid eller i forlengningen, slik at man måtte ty til straffeslag for å fordele poengene. Frisk Asker scoret på tre av sine fire straffer, mens Stavanger scoret én gang på like lange forsøk mot Frisk-målvakt Niklas Dahlberg.

Sparta opp på annenplass

Sparta vant Østfold-derbyet hjemme mot Stjernen med 3–0 lørdag. Etter en målløs første periode avgjorde hjemmelaget med to mål i midtperioden.

Christopher Henriksen satte det første i overtallsspill, mens Kalle Ekelund økte til 2–0 midtveis i perioden.

Greg Wolfe satte den siste spikeren i kista i åpent mål sju sekunder før slutt.

Med seieren rykket Sparta opp til annenplassen på tabellen og har fire poeng opp til serieleder Frisk. Stjernen holder den siste sluttspillplassen med sine 9 poeng på åttendeplass.

Den tiende serierunden avsluttes med Lørenskog – Kongsvinger, Manglerud Star – Lillehammer, Storhamar – Vålerenga søndag.

