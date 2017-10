Sverige knuste Luxembourg – tok et langt steg mot VM

sport

Sverige tok sin største seier noensinne i en EM eller VM-kamp da Luxembourg ble knust hele 8–0 på Friends Arena lørdag. Og med seieren har svenskene sikret seg gode kort i kampen om å bli blant de to beste lagene i gruppe A. Sverige leder gruppa, men det er før Frankrike skal i aksjon senere lørdag.

– Nå reiser vi til Amsterdam, og det skal bli trivelig det også, sa Sveriges landslagstrener Janne Andersson til publikum etter kampen.

Ikke bare satte svenskene ny seiersrekord i en kvalifiseringskamp, det ble også satt ny publikumsrekord på Friends Arena. 50.022 tilskuere så kampen på svenskenes nasjonalstadion.

Innfridde

Sverige innfridde til de grader favorittstempelet laget hadde mot Luxembourg i Stockholm. Da dommeren pekte på straffemerket etter åtte minutters spill holdt over 50.000 svensker pusten. Stillheten gikk over til full jubel da Andreas Granqvist satte ballen sikkert i mål.

Alt handlet om de blågule i den første omgangen. Luxembourg prøvde seg ved et par anledninger, men det ble aldri skummelt foran Robin Olsen i Sveriges mål.

Da Marcus Berg satte inn både 2–0 og 3–0 økte sjansene for å høre «Du gamla du fria» i Russland neste år.

Ikke ferdigscoret

Også etter pause handlet det meste om Sverige, men Luxembourg var farligere i annen omgang og kom til to store muligheter i løpet av de fem første minuttene i annen omgang.

Men verken Marcus Berg eller Sverige var ikke ferdigscoret. Berg gjorde sitt tredje mål for kvelden ni minutter etter pause, mens tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig headet inn 5–0 en halv time før slutt.

Etter 65 minutter fikk Sverige straffe nummer to for kvelden etter en hands i feltet. Granqvist gjorde som i første omgang og satte ballen kontant i mål.

Etter 71 minutter måtte Luxembourg-keeper Jonathan Joubert hente ballen ut av nettet for sjuende gang. Da hadde Marcus Berg satt inn sitt fjerde for kvelden, og ble den første firemålscorer for det svenske landslaget siden Zlatan gjorde det samme mot England i november 2012.

Men Sverige var ikke helt ferdige. Målshowet ble avsluttet med en nydelig scoring signert Ola Toivonen knappe kvarteret før full tid. Et langt innlegg fra høyre ble kronet med en vakker volley i krysset. Da sto det 8–0 til Sverige mot laget som i starten av september spilte 0–0 mot Frankrike.

Avgjørende målforskjell

– Vi gjør jobben bra her i dag og jobber på. 8–0 er bra, men det kunne fort endt med flere mål, sa Berg til Eurosport etter kampen.

– Vi har gjort jobben, og så får vi se hvordan det går med Frankrike og Nederland, sa Berg knappe timen før de øvrige lagene skulle i aksjon.

Sverige har nå 19 poeng med én kamp mer spilt enn Frankrike og Nederland, som også kniver om en plass blant de to beste. Dersom Nederland vinner mot Hviterussland senere lørdag, kommer også treskolandet opp på 19 poeng, men er bak Sverige på målforskjell.

Og nettopp målforskjellen kan bli avgjørende når Nederland tar imot Sverige til den siste gruppespillkampen. Sverige kan ta seg til VM selv med tap, men kun dersom de ikke taper med for mange mål.

Sverige kan samtidig også bli gruppevinner dersom Frankrike avgir poeng i sin kamp borte mot Bulgaria lørdag. Skjer det, blir de blågule gruppevinnere med seier i siste kamp.

Før Nederland skal i aksjon lørdag hadde Sverige 19 plussmål, mens Nederland hadde fem. Oppgaven virker både lang og tung for Nederland. I Sverige er nok stemningen langt mer lystig.

