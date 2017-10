Nord-Irlands trener: – Ville blitt en annen kamp

sport

– Vi er skuffet over å tape, og over å slippe inn et mål som så ut som det burde vært unngått, men nyheten vi fikk før kampen endret mye for oss, sa han.

Da Slovenia tok poeng fra Skottland, var det klart at Nord-Irland ville få toeromspill uansett resultat på Ullevaal.

– Det viktigste for oss ble å komme gjennom kampen uten skader eller utelukkelser, sa O'Neill, som allerede hadde levert inn sin lagoppstilling med et toppet lag der seks av spillerne hadde gult kort fra før og ville blitt utestengt med et nytt søndag.

– Jeg kunne ikke ta tilbake laget da det var levert inn, og det måtte jeg gjøre før Skottland-kampen var over. Spillerne viste rutine, og alle hadde dessuten lyst til å spille, sa han.

Stor prestasjon

Han understreket at 0-1-tap ville vært godt nok til å sikre toeromspill selv uten hjelp fra Slovenia.

– Vi avsluttet kvalifiseringen med tre vanskelige kamper mot Tsjekkia, Tyskland og Norge. Det var avgjørende å få poengene vi trengte tidlig, og det gjorde vi med fem seirer på rad. Det er en stor prestasjon å ta seg til omspill fra denne gruppen, sa han.

Før kampen i Oslo hadde laget hans sluppet inn mål bare mot Tyskland. Han er lei for at den statistikken sprakk.

– Vi hadde lyst til å fullføre det. Vi holdt nullen sju ganger mot de andre lagene i gruppa, og det ville vært fint å holde på det, sa han.

Frykter ingen

Et selvmål av Chris Brunt senket Nord-Irland på Ullevaal. Venstrebacken pådro seg også et gult kort som gjør at sju sentrale spillere vil gå til første omspillskamp med utelukkelse hengende over seg.

– Tapet gjør at vi ikke blir seedet i trekningen, og vi må håpe på en heldig trekning, men uansett hvem vi møter vil vi ikke frykte motstanderen. Vi vet at det blir vanskelig, men vi vet også at vi har en mulighet, sa Nord-Irlands landslagssjef.

Han får full støtte i det fra Lars Lagerbäck.

– Jeg vil aldri avskrive Nord-Irland. Det er et lag med en realistisk sjanse til å slå hvem som helst, sa han.

