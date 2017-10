Nordtveit gleder seg til ny start

sport

– Det er aldri kjekt å spille kamper som ikke betyr noe, men vi er positive til den prosessen vi er inne i. Bortsett fra kampen mot Tyskland har vi tatt steg på hver samling, og nå ser vi fram til en ny start, sa han på lørdagens pressekonferanse.

– Vi starter på nytt etter kampen mot Nord-Irland. Etter en liten pause skal vi være klare til å kjempe om deltakelse i sluttspill, som vi har lyst til å være med på.

Norge har ikke vært i et sluttspill siden 2000, og neste sjanse blir EM-sluttspillet i 2020. Kvalifiseringen dit starter først i 2019, men god innsats i UEFAs nasjonsliga neste høst kan også bidra til å bryte sluttspilltørken.

Nordtveit slet med spilletid både i klubb- og landslag mot slutten av Per-Mathias Høgmos tid, men har fått stor tillit av Lars Lagerbäck og har etter returen til Tyskland fast plass i et Hoffenheim-lag som flyr høyt i Bundesliga.

Stammen

– Nå må vi kvitte oss med San Marino-kampen så raskt som mulig. Nord-Irland er en helt annen motstander, og jeg håper vi gjør det bedre enn forrige gang vi møtte dem, sier 27-åringen.

Forrige gang var i Lagerbäcks debutkamp i mars, da siste realistiske VM-håp ble knust med 0-2-tap.

Siden har VM-kvalifiseringskampene for Norges del handlet om utvikling av et slagkraftig lag for senere oppgaver, og Lagerbäcks jakt på en stamme.

Nordtveit og Mohamed Elyounoussi er alene om å ha startet alle seks kamper under svensken.

Sander Berge har vært på banen i alle seks kamper og startet de fem siste. Rune A. Jarstein har spilt alle kvalifiseringskampene, mens Mats Møller Dæhli var på banen i alle kamper inntil han ble skadd før denne samlingen. Haitam Aleesami og Ole Selnæs har vært på banen i alle kampene de har vært valgbare til.

Jonas Svensson har spilletid i de fem siste kampene, Tarik Elyounoussi i fem av seks (han "slapp" ydmykelsen i Tyskland). Joshua King har startet alle fire kamper han har vært klar for, mens Gustav Valsvik har spilt fem av seks (hvorav to fra start).

Frispark-følelse

Kaptein Stefan Johansen og visekaptein Omar Elabdellaoui har begge hatt skadetrøbbel og vært på banen i bare tre av seks kamper.

Totalt har Lagerbäck brukt 28 spillere, mens ytterligere ni har sittet på benken uten å spille.

Nordtveit (mangler en omgang på full spilletid) og Moi (mangler 33 minutter) var i samtaler om frisparkene i San Marino, men noen Neymar-Cavani-situasjon var det slett ikke, fortalte Nordtveit etter at Moi scoret to av sine tre mål direkte på frispark.

– Jeg kommer nok fortsatt til å ta frispark, men Moi sa han hadde en god følelse og ønsket å prøve seg. Vi har en god dialog, og om han føler det slik så får han absolutt prøve, sa Nordtveit, som egentlig var oppsatt frisparkskytter sammen med Birger Meling.

