Oppløftende avslutning av tung VM-kvalifisering

Lars Lagerbäcks utvalgte fulgte opp 8-0-seieren i San Marino med en vel så sterk prestasjon mot en mye sterkere motstander, som allerede hadde sikret 2.-plassen i gruppa bak Tyskland.

Nord-Irland hadde i VM-kvalifiseringen spilt 700 minutter mot Tsjekkia, Aserbajdsjan, San Marino og Norge uten å slippe inn mål da Stefan Johansen i det 71. minutt ble spilt fram på venstresiden og la inn nesten fra dødlinja. Ballen gikk over keeper Michael McGovern, og i forsøket på å klarere sparket Brunt den i nettaket.

En sterk gjenvinning av Alexander Sørloth banet vei for det avgjørende angrepet. Det var mye vilje i det norske laget, som med seieren sikret 4.-plassen i gruppa og klatret til 2. seedingsnivå i C-divisjonen når gruppespillet i den nye nasjonsligaen skal trekkes.

– Jeg synes det var en veldig god kamp, og at vi vant fortjent. Nord-Irland er et svært godt lag, meget godt organisert. Som ventet ble det ikke så mange sjanser, men det var en taktisk god og interessant kamp, sa Lagerbäck.

Han kan glede seg over at han fortsatt er ubeseiret på Ullevaal som norsk landslagssjef.

Tamme gjester

Nord-Irland ble klar for toeromspill en snau time før avspark på Ullevaal, og det påvirket nok måten laget framsto. Seks spillere i startoppstillingen ville med gult kort blitt utestengt i første omspillkamp, og det var tammere ute på banen enn det ofte er når Nord-Irland spiller fotball.

– Det ville nok blitt en annen kamp om vi ikke hadde fått den nyheten rett før avspark, medga landslagssjef Michael O'Neill.

Norge hadde ballen mye, men vi måtte vente på den første sjansen. Nordirene ville gjerne tilfredsstille sine mange tilreiste tilhengere og forsvare nullen laget hadde holdt gjennom kvalifiseringen mot alle motstandere som ikke er regjerende verdensmester.

Norges venstreback Birger Meling satte den i fare for første gang i det 35. minutt. Et hjørnespark ble nikket unna, men Meling møtte ballen på volley i returrommet og tvang keeper Michael McGovern til en god redning.

Også Norges to neste cornere endte med Meling-skudd i returrommet, men da traff han ikke mål. Det gjorde derimot Stefan Johansen da han skrudde et frispark fra kant rett på mål, men McGovern slo over.

Annullert

Nord-Irlands eneste halvsjanse i første omgang kom da Ørjan Nyland ga retur på et landskudd fra kaptein Steven Davis. Innbytter George Saville hadde et farlig raid i begynnelsen av 2. omgang, men siden skjedde det meste på Nord-Irlands halvdel.

Fem minutter ut i annen omgang fikk Norge ballen i mål, men linjemannen vinket for offside da Alexander Søderlund satte inn keeperreturen etter Tore Reginiussens styring av Sander Berges framspill. Det var korrekt, for Søderlund var en av flere norske spillere som var i hårfin offsideposisjon da Berge spilte ballen.

Nord-Irland kom til noen sjanser etter Norges ledermål, men det norske laget avsluttet best. Søderlund fikk ballen i mål igjen på overtid, men da var annulleringen tvilsom. Sekunder senere var kampen og kvalifiseringen over.

Nord-Irland var nest best på Ullevaal søndag, men laget skal spille om VM-plass i november. Norge må nøye seg med treningskamper til neste høst.

