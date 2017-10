Penguins slo tilbake etter ydmykelsen

sport

Før helgen fikk Penguins en marerittopplevelse i bortemøtet med Chicago Blackhawks. Det sto 5-0 til Andreas Martinsens nye klubb allerede etter 17 minutter. Til slutt endte det med hele ti baklengsmål.

Foran egne supportere var Pittsburgh-laget innstilt på å slå hardt tilbake og ta sin første topoenger. Jevgenij Malkin sørget for å gi vertene en pangstart på det som var et reprisemøte mellom forrige sesongs Stanley Cup-finalister (Penguins vant 4-2 sammenlagt).

Russeren dunket inn 1-0 bak Nashville-målvakten etter bare ett minutt og seks sekunder.

Jake Guentzel doblet ledelsen ti minutter senere, mens Ryan Reaves la på til 3-0 drøyt tolv minutter ut i midtperioden. Penguins' fjerde nettkjenning kom ved finske Olli Määttä tidlig i tredje og siste periode.

Blackhawks vant igjen

Pittsburgh Penguins innledet den nye NHL-sesongen med 4-5-tap hjemme mot St. Louis Blues. Den kampen ble avgjort etter forlengning. Forrige sesongs Stanley Cup-mester står dermed med tre poeng etter like mange kamper.

– Vi er mest opptatt av hvordan vi spiller. Det viktigste er at vi spiller på riktig måte. Vi har en bra spillergruppe, sa Penguins-trener Mike Sullivan etter lørdagens seier.

Chicago Blackhawks fulgte opp torsdagens brakseier ved å slå Columbus Blue Jackets 5-1 i egen hall. Patrick Kane, Brandon Saad, Jonathan Towes, Jan Rutta og Richard Panik scoret målene for vertene.

Toronto neste

Sonny Milano gjorde trøstemålet for Blue Jackets da han reduserte til 1-3 i midtperioden.

Blackhawks står med full pott etter to kamper. Neste kamp er mot Toronto Maple Leafs, som lørdag slo New York Rangers 8-5. Mats Zuccarello var skuffet over tapet, men det positive var at han scoret ett mål og noterte seg for tre assist.

Det er første gang at nordmannen har klart fire målpoeng i en og samme NHL-kamp.

Øvrige resultater lørdag: New Jersey Devils – Colorado Avalanche 4-1, Carolina Hurricanes – Minnesota Wild 5-4 e.str., Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 5-4, New York Islanders – Buffalo Sabres 6-3, Ottawa Senators – Detroit Red Wings 1-2 e.str., Washington Capitals – Montreal Canadiens 6-1, St. Louis Blues – Dallas Stars 4-2, Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 1-2 e.f., Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers 2-3 e.f., Calgary Flames – Winnipeg Jets 6-3, Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 3-2, San Jose Sharks – Los Angeles Kings 1-4.

(©NTB)