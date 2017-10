Riise fikk grise-SMS av Siem

sport

Det kommer fram i hans selvbiografi «Fordeler og ulemper ved å være John Arne Riise».

37-åringen, som i løpet av karrieren spilte for både Monaco, Liverpool, Roma, Fulham, APOEL Nikosia og to klubber i indisk fotball, ønsket i 2016 å avslutte karrieren i Aalesund.

Riise skriver imidlertid at Norges Fotballforbund (NFF) luktet blod ettersom han var lønnet av spillselskapet Betsson.

Til slutt annullerte Riise kontrakten med Betsson samtidig som spillselskapet forkastet flere planlagte reklamefilmer Riise skulle være involvert i, slik at han kunne ikle seg AaFK-drakten igjen.

Riise skriver at han i det lengste forsøkte å komme til en løsning med NFF som fungerte for begge parter, men at Kjetil Siem sto på sitt. En dag fikk han plutselig en SMS fra den daværende generalsekretæren som kun inneholdt tre grise-emojier.

«Jeg vet ikke hva han mente med det, men antar at det ikke var ment som et kompliment», skriver den tidligere venstrebacken i boken om tiden før problemet fikk en løsning.

– Blomsterspråk

Konfrontert med SMS-en uttaler Siem, som nå jobber i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), at det hele var ment som en spøk.

«John Arne og jeg har hatt mye kontakt med mye humor opp igjennom årene. Den meldingen hadde ingenting med Betsson-saken å gjøre, men gikk på helt andre ting. Vi kan kalle det blomsterspråk», skriver Siem i en tekstmelding til NTB, før han svarer med tre griser når nyhetsbyrået takker for svar.

Riise kjøper ikke svaret fra den tidligere generalsekretæren.

– OK, det er en typisk Siem-melding. Måten han prøver å prate og le det bort og å være ironisk på. Styrken til Siem er at han er veldig flink til å prate, ulempen er at han er sleip, sier Riise til NTB og legger til at NFF hele tiden ba ham og Betsson om å gjøre mer når de først fikk ordnet det de i utgangspunktet var bedt om.

– De trodde ikke det skulle skje, og at jeg skulle få det til. De ville ikke at jeg skulle spille i Norge på grunn av Betsson og den historien som var. Det kom alltid opp nye ting som måtte fikses. Jeg prøvde å fikse det på en best mulig måte, og det var derfor jeg ringte Siem for å gjøre det ordentlig, sier han.

– Betsson og jeg gjorde alt vi fikk beskjed om, men jeg tror Siem sa noe og så gikk til høyere makter oppe i systemet, og da sa de sikkert noe annet. De gjorde alt de kunne for at jeg ikke skulle spille.

– Men Siem sier at de tre grisene ikke hadde noe med Betsson-avtalen å gjøre?

– Ja, og Eirik Jensen mente blomsterspråket hans ikke hadde noe med hasj å gjøre – uten at tingretten trodde på det.

– Så ikke mennesket

Den tidligere Liverpool-spilleren er kritisk til fotballforbundet i boken og skriver blant annet at han ble spurt om han ville ha en presang da han ble nordmannen med flest landskamper.

Riise, som stoppet på 110 kamper for Norge, svarte at han ønsket seg en middag med lagkameratene han har spilt med på landslaget, men hevder han aldri så noe til middagen.

– Fasiten er at fotballforbundet aldri likte meg. Dessverre rangerte de meg som noe midt imellom et nødvendig hår i suppa og en nyttig idiot. Alt jeg ville ha var anerkjennelse, og det var det siste de ville gi meg. Men nok om den gjengen der, de gjør fortløpende en ypperlig jobb med å vise sine sanne ansikt, sier han og utdyper at han aldri følte at forbundet så mennesket i ham, men kun benyttet seg av merkevaren John Arne Riise.

