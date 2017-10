Sørloth vil score for Lagerbäck, ikke bare mot ham

sport

– Det var en litt frustrerende kveld slik sett, men jeg velger å si at det er bedre å score i en kamp hvor det står 0-0 enn i en 8-0-kamp, så jeg får spare målene til de behøves, sier Sørloth til NTB.

21-åringen har pøst inn mål for Midtjylland i dansk superliga i høst, og scoret flittig også i europaligakvalifiseringen.

Lagerbäck har gitt ham tillit fra start både mot Aserbajdsjan (2-0) og San Marino (8-0), men ingen av de ti norske målene i de kampene ble scoret av Sørloth. Trønderen noterte sitt eneste landslagsmål så langt i 3-2-seieren mot Lagerbäcks Island rett før fjorårets EM-sluttspill.

– Ja, selvfølgelig vil jeg gjerne score for ham, men jeg er ung fortsatt og har forhåpentlig mange landskamper foran meg. Jeg skal få pyntet på det målsnittet, sier Sørloth, som håper på en ny sjanse allerede søndag mot Nord-Irland.

Han står oppført med ni kamper og ett mål, men de sju første landskampene kom som innbytter, og kampen i San Marino var hans første med full kamptid. Til sammen har han 327 minutter i landslagstrøye.

Uttelling

Uansett virker det ikke som en dum idé å bruke Sørloth i laget. De to kampene han har spilt under Lagerbäck har som nevnt gitt 10 norske scoringer, mens de fire andre kampene i år har gitt to norske mål til sammen.

– Lars er veldig klar på hva han vil at vi skal gjøre. Mot San Marino så vi at når vi følger kampplanen så gir det uttelling mot dårlige lag. Så satser vi på at det skal hjelpe også mot gode lag, sier Sørloth.

Det var mye humør på den norske treningsøkta på Ullevaal stadion lørdag, der laget blant annet trente innlegg og avslutninger uten forsvar. Slik sett var det litt déjà vu fra San Marino, og keeperne Ørjan Nyland og Sten Grytebust fikk det ikke lett.

Vil ta nullen

– Jeg synes det alltid er godt humør og mye glede på trening. Dette er en veldig fin og sammensveiset spillergruppe hvor vi er gode kompiser alle sammen, men det blir selvfølgelig litt ekstra når vi nettopp har vunnet en så overbevisende seier. 8-0 er jo tidenes største norske borteseier, sier Sørloth.

Søndag møter Norge et nordirsk lag som har holdt nullen i alle sine sju kvalifiseringskamper mot andre motstandere enn Tyskland: Tsjekkia (2-0 og 0-0), Aserbajdsjan (4-0 og 1-0), San Marino (4-0 og 3-0) og Norge (2-0 hjemme).

– Vi skal prøve å sprekke den nullen. Vi har som målsetting at vi skal bygge videre på San Marino-seieren, sier Sørloth.

